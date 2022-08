Britney Spears y Elton John estrenan su esperado dueto ‘Hold Me Closer’

Si bien, esta colaboración está insondablemente marcado por “ Tiny Dancer ”, esta canción nos evoca a otras composiciones como “ Don’t Go Breaking My Heart ”, que Elton John sacó en 1976.

Tras varias semanas en las que los dos artistas usaron sus redes sociales para realizar bromes y adelantar parte del contenido de esta colaboración, “ Hold Me Closer ” ya está disponible en las plataformas musicales de ambos así como en el canal de YouTube de Elton John.

“Hold Me Closer” esta basado en las tres primeras líneas del estribillo de “Tiny Dancer”, que John escribió junto a su socio Bernie Taupin para el álbum “Madman Across the Water”.