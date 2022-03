$!Cancelan a Doja Cat tras pelea con fans de Paraguay y... ¿se retira de la música?

“ Let that sink in ”, lo último dicho por Doja Cat se ha traducido como “ deja que eso se hunda ” (aunado a las fuertes lluvias en Paraguay), sin embargo, es una expresión estadounidense que se puede traducir a “ te lo dejo a ti ” o “ te lo dejo a tu consideración ”, prácticamente pensar mucho sobre algo para poder entender lo que significa.

Sin embargo, los fanáticos de paraguayos se pronunciaron en la misma red social e indicaron que estuvieron afuera del hotel donde se hospedaba Doja Cat, pero ella no salió a saludar en su primer día de estadía.

“Esperamos todo el día frente al hotel bajo la lluvia. Nunca saliste ni dijiste nada. ¿Pensabas que íbamos a ir nuevamente al otro día?”, se pronunció una usuaria de Twitter.

La rapera no se quedó callada y siguió respondiendo a los reclamos de los fanáticos latinoamericanos, que no permitieron que la estadounidense siguiera con los ataques al país que se encuentra en una grave situación por inundaciones.

A todo esto, los usuarios de Twitter crearon el hashtag #dojacatisoverparty, utilizado para “cancelar” a algún famoso.

Las fuertes lluvias en Paraguay dejaron al menos tres muertos, inundaciones y cuantiosos destrozos, entre ellos el fallecimiento de una niña.

¿ANUNCIÓ SU RETIRO?

Para concluir con la interminable discusión, la celebridad de 26 años no toleró más los reclamos y anunció su “retiro” de los escenarios con una publicación que fue borrada, “se ha ido y ya no me importa una m**rd*. Renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que crean en mí... Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una tonta por haber pensado que estaba hecha para esto, esta es una m*ld*t* pesadilla. Dejen de seguirme”, puntualizó

Mientras que en otra publicación, que sigue vigente, la intérprete escribió “esta m**rd* no es para mí, así que me voy. Cuídense todos”.