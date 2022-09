Cancelan conciertos de Roger Waters en Polonia por su postura ante la guerra Rusia-Ucrania

Sumado a esto, Lukasz Wantuch, un político de Cracovia, pidió que Roger Waters fuera declarado persona non grata.

Recordemos que Polonia es uno de los países defensores de Zelensky y es el que ha recibido a millones de refugiados ucranianos desde que comenzó la invasión en febrero de este año.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La niña polaca’, un retrato desgarrador de las atrocidades del comunismo ruso en la II Guerra Mundial

Publicidad

En un mensaje de Facebook, Roger Waters dijo que el político Lukasz Wantuch intenta reprimirlo:

“... un concejal en Cracovia, un Sr. Lukasz Wantuch ha amenazado con celebrar una reunión pidiendo al consejo que me declare “Persona non grata” debido a mis esfuerzos públicos para alentar a todos los involucrados en la desastrosa guerra en Ucrania, especialmente los gobiernos de los EEEUU y Rusia, a trabajar por una paz negociada, en lugar de intensificar las cosas hacia un amargo final que podría ser una guerra nuclear y el fin de toda vida en este planeta. No soportando que este tipo ?ukasz Wantuch parece no saber nada de mi historia de trabajo, toda mi vida, a algún costo personal, al servicio de los derechos humanos...”.