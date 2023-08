‘Canelo’ debe dar el visto bueno a las aspiraciones de su hija

Al respecto, el referente indiscutido del boxeo manifestó en una entrevista a Telemundo: “Pues no debutó como modelo. A mí no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista. Obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento”. Así dejó abierta la puerta a lo que decida Emily Cinnamon en relación a su futura profesión.