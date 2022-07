‘Blessings And Miracles’ es el vigésimo sexto disco del músico con su banda ‘Santana’, que debutó con gran éxito en 1969 con el álbum homónimo ‘Santana’ , un trabajo que alcanzó el puesto número 4 en las listas estadounidenses y que vio la luz al mismo tiempo de la destacada actuación de los músicos en el festival de Woodstock , que les reportó fama internacional, gracias sobre todo al documental y el disco editados posteriormente y la arrolladora interpretación de ‘ Soul Sacrifice ’, señalada como uno de los grandes momentos del festival.

El pasado diciembre, Carlos Santana ya se vio obligado a suspender las actuaciones programadas en plena gira de promoción de su último trabajo, ‘Blessings And Miracles’, tras ser operado del corazón .

Un festival gracias al que Santana, músico entonces desconocido, se convirtió en uno de los guitarristas más célebres de la época, llegando a ser comparado con Jimi Hendrix, la gran estrella del cartel del mítico Woodstock Music and Art Fair, que reunió además a grandes figuras de la época como Janis Joplin, Joan Baez, Jefferson Airplane o The Who.

Maestro indiscutible de la guitarra y la fusión latina, la trayectoria de Carlos Santana transita desde sus orígenes mexicanos y la explosión en el San Francisco hippie de finales de los años 60 y principios de los 70 hasta su consagración como artista superventas a nivel internacional, con un nuevo resurgir en la década de los 90 cristalizado en el exitoso álbum ‘Supernatural’ (1999).

EL ÉXITO GLOBAL CON ‘SUPERNATURAL’

Carlos Humberto Santana nació en Autlán de Navarro (Jalisco, México) el 20 de julio de 1947 y creció en Tijuana, antes de emigrar a San Francisco (California, Estados Unidos) en la década de los 60, en pleno apogeo de la contracultura y del movimiento hippie, todo un reclamo para los jóvenes deseosos de experimentar con el sexo, la música y las drogas.

Aunque de niño aprendió a tocar el violín, instrumento que su padre tocaba en un mariachi, pronto se interesó por la guitarra, con apenas 8 años, influenciado sobre todo por el músico Ritchie Valens, cuya vida trató la película ‘La Bamba’, para la que el propio Santana compuso la banda sonora en 1980.

Cuando llegó a la ciudad californiana fundó Santana, una banda multiétnica de la que además formaban parte el teclista Gregg Rolie, el bajista David Brown y los percusionistas Michael Shrieve, José “Chepito” Areas y Michael Carabello.

La pasión por el blues y el rock de Carlos Santana se fusionó con los ritmos latinos y africanos del grupo, una combinación de la que surgieron los álbumes ‘Santana’ (1969) y ‘Abraxas’ (1970), con los que debutaron por todo lo alto.

Esa primera época de Santana dejó temas clásicos como ‘Black Magic Woman’, ‘Samba Pa Ti’ y ‘Oye Cómo Va’, y experimentación con otros estilos musicales como el jazz del disco ‘Caravanserai’ (1972), mientras el guitarrista se adentraba en el misticismo bajo la guía espiritual del gurú Sri Chinmoy y adoptaba el nombre Devadip, publicando al margen de su banda los discos ‘Love Devotion Surrender’ (1973) y a continuación ‘Illuminations’ (1974).

Una decena de álbumes con su banda y tres en solitario durante la década de los 70 dan muestra de la prolífica trayectoria del músico en los primeros años, aunque sin duda, y después de convertir en clásicos varios de sus temas, el mayor éxito de Carlos Santana llegó en 1999 con el disco ‘Supernatural’.

Treinta años después de su arrollador paso por Woodstock, el músico lanzó un disco en el que se rodeó de músicos como Dave Matthews, Everlast, Rob Thomas, Lauryn Hill, Cee-Lo, Maná, Eagle Eye Cherry o Eric Clapton, logrando un trabajo superventas que fue certificado 15 veces disco de platino en los Estados Unidos y ganó nuevo premios Grammy y tres Grammy Latino.

Entre ellos, los galardones a grabación del año y canción del año por ‘Smooth’, junto a Rob Thomas, y el reconocimiento al mejor álbum del año, en los Grammy, o a grabación del año por ‘Corazón Espinado’, junto a Maná, en los Grammy Latino, que se celebraban por primera vez en aquella edición del año 2000.