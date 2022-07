El músico y el actor se conocieron en 2016 , según el sitio web de Warner Music . No solo compartían la pasión por los autos y las guitarras, sino que siempre se hacían reír. Esta amistad derivó en el proyecto de grabar un disco juntos, en el que comenzaron a trabajar en 2019 .

Después de ganar una demanda por difamación contra su ex esposa Amber Heard, Johnny Depp ahora está de gira por Europa con el guitarrista Jeff Beck , para promocionar su nuevo disco, recién lanzado este 15 de julio.

El resultado se dio a conocer este viernes: “18” es el primer álbum conjunto del ganador de múltiples premios Grammy Jeff Beck y la estrella de Hollywood Johnny Depp.

En la producción destaca la conmovedora balada “This Is A Song For Miss Hedy Lamarr”, un homenaje a la actriz austriaco-estadounidense Hedy Lamarr (1914-2000), que compuso Depp.

El actor, mejor conocido por la serie de películas “Piratas del Caribe” y más recientemente por su juicio por difamación contra su ex esposa, Amber Heard, no es un novato en la música. Hace doce años fundó Hollywood Vampires con el cantante de rock Alice Cooper y el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, con quienes grabó dos álbumes.