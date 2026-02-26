¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)

Un episodio reciente del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, desató controversia tras el testimonio de un interno identificado como “Beto”, quien aseguró haber sido reclutado como sicario desde la infancia y trabajar para figuras públicas y políticas. Entre los nombres que, según el relato, se escucharían sin censura está el de la fallecida actriz Carmen Salinas. La declaración generó reacciones inmediatas en redes sociales debido a la gravedad de las acusaciones, que incluyen supuestos robos de menores para rituales. Hasta el momento, no existen pruebas públicas que respalden dichas afirmaciones, por lo que el contenido se mantiene en el terreno del testimonio personal dentro de una narrativa carcelaria.

El episodio también reavivó conversaciones sobre la responsabilidad mediática al difundir relatos sensibles, especialmente cuando involucran a figuras fallecidas que no pueden responder a las acusaciones. EL RELATO DEL INTERNO Y SU HISTORIA DE VIDA Según el testimonio, "Beto" habría sido abandonado desde los primeros días de nacido y posteriormente adoptado, pero afirma haber sufrido maltrato, lo que lo llevó a escapar y vivir en situación de calle en la Ciudad de México. En ese contexto, asegura que fue captado por redes criminales que reclutaban menores. El interno describe entrenamientos violentos y la pérdida de otros niños durante ese proceso, experiencias que, según su versión, marcaron su vida y lo condujeron al crimen organizado desde una edad temprana. Actualmente cumple una condena de 18 años en prisión y reflexiona sobre las consecuencias de su pasado.

"Fui creciendo con gente del medio... manejaba dinero y hacía trabajos que me pedían", relató, en referencia a presuntos encargos ilícitos que incluían homicidios y traslados de menores entre estados. LA MENCIÓN DE CARMEN SALINAS Y LA POLÉMICA El momento que generó mayor impacto mediático fue cuando el entrevistado afirmó que la actriz lo habría contratado para secuestrar niños que posteriormente serían utilizados en rituales. La acusación se difundió rápidamente debido a la popularidad y trayectoria de la intérprete en el cine, la televisión y la política mexicana. En su narración, el interno aseguró que, pese a que la actriz era "muy católica", realizaba prácticas contradictorias, una afirmación que ha sido cuestionada por usuarios y especialistas debido a la falta de evidencia verificable. La polémica se intensificó porque el episodio censura otros nombres mencionados, pero deja audible el de la actriz, lo que abrió un debate sobre los criterios editoriales y el impacto reputacional de este tipo de contenidos. INFANCIA, CRIMEN Y DATOS CURIOSOS DEL CASO Más allá de la controversia, el testimonio también puso sobre la mesa el problema del reclutamiento infantil por grupos delictivos, una realidad documentada en distintos contextos sociales donde menores en situación vulnerable pueden ser captados con mayor facilidad. El episodio continúa generando conversación pública sobre los límites entre testimonio, verdad y responsabilidad mediática, en un contexto donde las narrativas personales pueden adquirir gran alcance y repercusión social en cuestión de días.

