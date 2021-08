Cesar Costa impacta a sus 80 años... ¿luce más joven?

El cantante y actor César Costa, se volvió blanco de críticas favorables, esto por su buena apariencia física para su edad, pues el intérprete de ‘Tierno’ tiene 80 años.

Fue en una publicación de la revista Caras donde se aprecia al ‘Papá Soltero’ en varias fotografías que acompañan a una entrevista y fue cuestionado sobre su apariencia física a 8 décadas de su nacimiento.

El intérprete de ‘Mi pueblo’ respondió que esa vitalidad y apariencia se debe a que aún tiene ilusiones y metas por cumplir.

“Soy el primer sorprendido de que sean 80 años porque no los siento. De hecho, me siento mucho más joven, afortunadamente he tenido muy buena salud y si me preguntas qué edad tengo, te diría que atemporal, porque sigo con muchas ilusiones”

Y Obviamente, los memes no pueden faltar, pues los internautas reaccionaron a la buena apariencia que tiene el cantante, comparándolo con estrellas de su época y con algunos más jóvenes que a lado de él, parecen mayores.