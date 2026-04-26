$!Chayanne reconquista el corazón de las mamás de Saltillo con una noche de ritmo y nostalgia

Este sábado 25 de abril el público saltillense presenció uno de los mejores conciertos que se han llevado a cabo en el Estadio Francisco I Madero. En punto de las 21:15 horas, tras largas décadas de espera, las “mamás” de Saltillo escucharon en vivo al cantante puertoriqueño Chayanne. Desde horas antes del acceso de entrada ya se observaban las largas filas de los fans afuera del estadio comprando mercancía o souvenirs. “Es un sueño de todas las que vivimos y crecimos con él esa época, queríamos regresar a verlo porque tal vez es la última vez que lo veamos”, comentó una fan, “es un pasado que queremos volver a vivir”.

El cantante sorprendio a todos los presentes entrando en un elevador al escenario con la cancion “Bailemos otra vez”, en un traje negro que hacía juego con las pantallas que reflejaban las luces cada que él realizaba su coreografía. Para su segunda interpretación, junto a sus 8 bailarines presentó su icónica canción “Salomé”. Entre aplausos el público elevó las manos y no dejó de cantar la melodía, demostrando que ritmo, les sobró. Después de sus primeras tres canciones, sin darle crédito al número de asistentes que abarrotaron el estadio y con una mano en el corazón, agradeció a todas las personas que acudieron a su encuentro mandando besos al aire.

“Estaba recordando la última vez que estuve en esta tierra bonita que es Saltillo y ya han pasado unos añitos, y los he extrañado mucho, pero qué bonito cantar con ustedes estas canciones”, comentó el artista. También cantó sus éxitos más melancólicos, que dio como resultado el provocar en el público gran sentimiento. A lo lejos se podían observar las luces de los celulares de los asistentes, creando un momento emotivo durante el concierto. Para animar el ambiente se presentaron los guitarristas y bailarines con una interpretación individual, mostrando su gran talento y propiciando otra interacción por parte de Chayanne.

“Esta noche, como siempre digo, ustedes mandan yo obedezco”, dijo realizando una reverencia al público saltillense. Siguiendo con las interacciones, en su canción “Cuidarte el alma” Chayanne bajó del escenario para tomarse fotografías con sus fans más cercanos y besar la mano de una de ellas. Después de unos breves minutos de silencio, tanto el cantante como sus bailarines regresaron al escenario con un cambio de vestuario, para comenzar a presentar sus canciones más movidas.

Chayanne, emocionado, comentó “Estoy enamorado de ustedes” y “Saltillo vino a gozar esta noche”, frase que terminó por aumentar los gritos del público. Otras de las interacciones de la noche fue cuando el intérprete comenzó a dar indicaciones de una pequeña coreografía, mostrando al público bailando en las pantallas . Además, se vivieron momentos de nostalgia cuando una fan le dio un vinilo firmado de la última vez que vino, con la cual el cantante bromeó “tiene poco tiempo ¿no?” y el público se rió junto con él.

De igual manera el público, agradecido, le brindó un regalo muy representativo de nuestra ciudad: un sarape rojo que portó orgulloso al interpretar sus canciones más emblemáticas como “Lo dejaria todo”, “Y si nos quedara poco tiempo”, en las cuales los saltillenses se mostraron enamorados, mientras que entre besos y bailes se observaron parejas recordando las melodías de amor. Chayanne dejó para el final lo mejor. Con un cambio de vestuario entró al escenario después de una breve pausa para presentarse en un traje rojo de terciopelo cantando la canción “Tiempo de vals”, mientras los gritos del público eran cada vez más fuertes.