Da Humbe la mejor noche de la gira ‘Dueño del Cielo’ en el auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo

Da Humbe la mejor noche de la gira ‘Dueño del Cielo’ en el auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

La noche del 24 de abril fue mágica, en palabras del artista, que conmovió a los presentes con su espectáculo y sus canciones

Show
/ 25 abril 2026
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“Esta ha sido la mejor noche de la gira (‘Dueño del Cielo’)... Ha sido una noche mágica”, dijo Humbe en medio del increíble show que encabezó el pasado 24 de abril, en el auditorio del Parque las Maravillas.

Cientos y cientos de saltillenses cantaron, bailaron, gritaron y, de seguro, hasta se conmovieron ante el espectáculo de Humberto Rodríguez Terrazas, el artista regio de solo 25 años de edad.

$!El cantante conectó con su público en cada canción.
El cantante conectó con su público en cada canción. FOTO: LUIS SALCEDO

HUMBE ENCABEZÓ EL MEJOR ESPECTÁCULO DE SU GIRA

Es razonable decir que ni uno de los presentes se fue descontento, pues dentro de las canciones incluidas para la noche, Humbe interpretó de las más conocidas a las que lanzó cuando su carrera apenas despegaba, creando una combinación entre álbumes.

El show inició con ‘Astros’, acompañada de una gran producción entre las pantallas, luces, humo y los bailarines.

Otras canciones fueron ‘Dieznoches’, ‘Amor de cine’, ‘Kintsugi’, ‘Te lo prometo’, ‘REM’, ‘VEGAS’, ‘CARRUSEL’. Para cerrar el concierto, no podía faltar ‘fantasmas’ —con la que se volvió viral en plataformas como TikTok—, y uno de sus éxitos más recientes: ‘Morfina’, con la que nuevamente Humbe nos llevó al sentimiento de cuando se pierde a alguien.Así que sí, Humbe nos llevó en un viaje por la memoria en aquellos desamores, amores, anhelos, nostalgia. A fin de cuentas, nos volvió parte de su cielo.

$!Las canciones encendieron más el ánimo de los asistentes al show.
Las canciones encendieron más el ánimo de los asistentes al show. FOTO: LUIS SALCEDO

SALTILLO, PARTE DEL TOUR ‘DUEÑO DEL CIELO’

Sin duda alguna, Saltillo fue parte especial de la presentación, dando una cálida bienvenida a Humbe y acompañándolo en sus letras. Quien asistió fácilmente se pudo percatar de que los presentes adornaron todo el auditorio con sus ‘outfits’ celestes y blancos, a juego con la temática del concierto.

Dentro del lugar, se vieron las coronas de flores que se encendían con luces de los mismos colores.

https://vanguardia.com.mx/show/pavimentando-el-camino-jisoo-es-reconocida-en-canneseries-y-refuerza-su-camino-como-actriz-DE20247774

En el transcurso de la noche, Humbe recibió obsequios: flores, una playera, una pintura y mucho cariño por parte de las y los saltillenses. Con esto, se confirma que sí fue una de las mejores noches que se pudo vivir en la gira.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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