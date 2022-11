La presentación musical en español que Christina Aguilera ofreció en la noche de premiación de los Latin Grammy, junto a Christian Nodal fascinó a los seguidores de la cantante de 41 años, pero también generó críticas con algo que pasó después.

La estadounidense y el mexicano lucieron sus voces interpretando el tema “Cuando me dé la gana”, que se desprende del más reciente disco de Christina, llamado “Aguilera”, el cual se llevó un Grammy al mejor álbum vocal de pop tradicional.

El dueto gustó a los fans, sobre todo a los de la intérprete de “Lady Marmalade”, pues fue todo un agasajo volver a escucharla cantar en español.

Al final del número ambos se abrazaron y agradecieron al público, sin embargo, lo que hizo después la cantante no gustó a algunos cibernautas.

¿Y EL ESPAÑOL?

Cuando Christina Aguilera recibió el Latin Grammy a mejor álbum vocal de pop tradicional, sus fans esperaban que su discurso fuera en español, sin embargo, la rubia habló en inglés, y sólo expresó la frase “Muchas gracias” en español, por lo que las críticas en las redes no se hicieron esperar.

“Gana un Latin Grammy y no dice ni una sola palabra en español... en fin, la hipotenusa”. “Ella habla perfecto español, ¿por qué no lo hizo?”. “Yo esperando que gane para escucharla y sale hablando Inglés; pero si canta en español también debió hablar en español Christiii, pero feliz de que hayas ganado un Grammy”. “Esoooo Reina. Gracias por cantar en español desde que entraste a esta industria musical, gracias por no dejar que nadie te cambiara el apellido, eres latina y te mereces este premio y más. Congratulations my queen”, se lee entre los comentarios.