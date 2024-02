Cine y TV en SXSW 2024: Un mundo de creatividad e impacto en Texas

This is a Film About The Black Keys

Un documental dirigido por Jeff Dupre que explora la carrera de cinco décadas del dúo de rock The Black Keys, formado por Dan Auerbach y Patrick Carney. El documental cuenta la historia de cómo dos chicos que tocaban en un sótano en Akron, Ohio, se convirtieron en superestrellas del rock, con seis discos en el top 10 y seis premios Grammy. El documental incluye entrevistas, imágenes de archivo y actuaciones en vivo, que muestran la evolución musical y personal de los dos artistas.