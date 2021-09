12 años después regresa Jane Campion al Festival de Venecia con “El poder del perro”

Doce años después de su última película, Jane Campion regresó al cine con “El poder del perro”, un wéstern lírico y lleno de tensión que presentó en el Festival de Cine de Venecia y en el que nada ni nadie son lo que parecen.

Maestra de la sutileza y la creación de atmósferas, Campion regresa a un tema que domina, la tensión que palpita en el deseo reprimido, pero esta vez el personaje central no es una mujer sino un hombre (Benedict Cumberbacht) atrapado en su propia dureza de cowboy.

“No me planteé si era un hombre o una mujer, no hago cálculos de género”, afirmó en rueda de prensa la que fue la primera mujer en ganar la Palma de Oro en Cannes (con “El piano” en 1993) y una de las siete nominadas al Oscar a mejor dirección en la historia.

“Simplemente leí el libro de Thomas Savage y me pareció increíble, semanas después de acabarlo me seguían viniendo escenas a la cabeza”, añadió en referencia a la novela en la que se ha basado para escribir el guion.

Ambientada en Montana en 1925, aunque rodada en Nueva Zelanda, “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) gira en torno a Phil Burbank, un vaquero, un tipo duro que gestiona un rancho junto a su hermano George (Jesse Plemons).