¿A quién vas a llamar? Jason Reitman, el único y verdadero heredero de los ‘Cazafantasmas’

-¿Cómo reaccionaste cuando en los estudios Sony decidieron proyectar por primera vez la nueva versión de ‘Ghostbusters: Afterlife’ en la convención de Cinemacon en Las Vegas?- “Fue un verdadero orgullo, igual para mi padre. Fue emocionante que ellos fueran los primeros en verla y fue un honor estar ahí, en representación de Sony porque es el único estudio de cine dedicado completamente a la distribución del cine en las salas de cine”.

-¿Se siente la presión de buscar el mismo éxito que tuvo tu padre Ivan Reitman cuando dirigió los primeros dos clásicos de ‘Ghostbusters’?- “Mira... mi padre me dio lo mejor que puede darle cualquier padre a un hijo: Me dio la educación de llevarme al cine. Y los primeros 40 años de mi vida, me vienen planteando la misma pregunta, una y otra vez. Antes de preguntarme si me iba a casar o cuándo voy a tener hijos o incluso en vez de preguntarme como estoy, la gente me preguntaba siempre si pensaba filmar una nueva versión de ‘Ghostbusters’. Eventualmente, lo hice. Y lo curioso es que en los últimos tres años me empezaron a preguntar ‘¿Qué? ¿Por qué?’ Y es la misma pregunta, todo el tiempo”.

-¿Cuál es la respuesta entonces?- “La respuesta es simple: Había una historia que necesitaba contar. Quería filmar algo que tuviera que ver tanto con mi padre, como con mi hija. ‘Ghostbusters’ es una de esas raras excepciones del cine que ya no le pertenece a nadie. Como ninguna otra película jamás filmada, no me pertenece, no le pertenece a mi padre. Bueno, técnicamente le pertenece a Sony, pero realmente le pertenece a la gente del cine, a las salas de cine. Le pertenece a la gente que va al cine. Y en nombre de mi padre y yo, siempre quise agradecerles a ellos, a todos los que trabajan en el cine, desde el que vende una entrada hasta el que vende palomitas. Estamos tan agradecidos... y esta película es un homenaje a todos ellos”.