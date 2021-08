‘Citizen Penn’, un retrato del lado humanitario de Sean Penn en Haití

En el plano profesional, fue nominado al Oscar por el rol del condenado a muerte “Dead Man Walking” (sí, sí, con au ex novia Susan Sarandon), además de “Sweet and Lowdown” en el año 2000 y “I Am Sam” en el 2002, para ganar por duplicado con “Mystic River” y “Milk”. Como activista político, ya había visitado Irak en el 2002, también pasó por Irán, en una labor periodística para el diario San Francisco Chronicle. En Octubre del 2008 viajó a Cuba para entrevistar a Raúl Castro, de la misma forma que llegó a entrevistar al Chapo Guzman para la revista de Rolling Stones, en enero del 2016.

-¿Cómo se compara la ayuda de Haiti con la ayuda de la misma organización en medio de la pandemia?-

“En cierta forma fue un poco lo que habíamos hecho al principio con Haiti, en la transición de voluntarios, creando trabajos para el staff local. Es lo mismo que hicimos en Los Ángeles. En parte, en Haiti la gente necesitaba trabajar y en Los Angeles pasó lo mismo porque mucha gente había perdido el trabajo por la pandemia. Y el estímulo financiero ayudó para que la comunidad también participara. También creo que la moral de nuestro equipo y el entusiasmo es lo que describe nuestro compromiso que terminó ocupando la primera fila de los test del coronavirus, en nuestra comunidad. Y saben lo importante que es, un verdadero orgullo. Supongo que necesitamos enseñarle a las próximas generaciones que todo vale, no importa lo poco que hagas, sin esperar tampoco nada a cambio. Espero que sea el lado bueno de la pandemia: darnos cuenta que solo podemos mejorar como comunidad, trabajando juntos”.

-¿Y en tu rol como director y padre en ‘Flag Day’, podemos comparar la realidad y la ficción de la relación con tu hija Dylan que también aparece en el cine?-

“En el cine se puede encontrar algo similar en el lado emocional, como los malos entendidos o la falta de comunicación que son inevitables en las relaciones familiares”.

-¿Como director de ‘Flag Day’ no imaginaste a otro actor en el rol protagónico del padre?-

“En verdad, en un principio, yo ni siquiera me había imaginado en ese rol, solo porque no quería el segundo trabajo de actuar, cuando sabía que el trabajo principal iba a ser dirigir. No quería actuar y dirigir. Recién con el tiempo, los productores pensaron que necesitaba considerarlo. Para cuando tuve que tomar la decisión final, le pasé el guion a Matt Damon, un mes y medio antes de empezar el rodaje. Y después de darle una rápida leída, él me llamó, pero no para decirme que no podía aceptar, sino para decirme que yo sería un estúpido si no aprovechara la oportunidad de actuar con mi hija. Fue la última gota que derramó el vaso. Y así fue como decidí actuar, además de dirigir. Pero la idea siempre fue contar la historia de ‘Flag Day’ a través de mi hija, Dylan”.