“El eco”, documental de Tatiana Huezo, compite en la sección Encounter de la Berlinale

Este año el Festival de Cine de Berlín seleccionó entre sus 18 aspirantes de la sección oficial a “20,000 especies de abejas”, de Solaguren, y a”Tótem” de Avilés. “El cine independiente desaparecería si no fuera por los festivales», afirmó el director de la Berlinale, tras destacar que tres de las películas a concurso son de directores noveles, mientras que el resto están mayoritariamente fuera del circuito de las superproducciones”, explicó Carlo Chatrian director artístico de la Berlinale. Entre las otras de las películas aspirantes al Oso es “Music”, de la alemana Angela Schanelec. También el filme de la alemana Margarethe von Trotta peleará por el Osos de oro con competirá con “Ingeborg Bachman”; así mismo Christian Petzold con “Roter Himmel”. TE PUEDE INTERESAR: Kristen Stewart presidirá el jurado en la próxima edición de la Berlinale Por su parte, el canadiense Matt Johnson, un exponente del cine independiente, va a estrenar “Blackberry”, que trata sobre el auge y caída de estos teléfonos inteligentes.

El filme británico “Manodrome”, dirigido por John Trengove va a aportar a la Berlinale la presencia de Adrien Brody y Jesse Eisenberg. Así mismo sobresale en la lista de las películas seleccionadas “Sur l’Adamant”, de Nicolas Philibert y “Le grand Chariot” de Philippe Garrel. Este año, la actriz estadounidense Kristen Stewart preside el jurado. La Berlinale iniciará el próximo el 16 de febrero con la comedia romántica, “She came to me”, de Rebecca Miller protagonizada Anne Hathaway. Hace unas semanas se dio a conocer que el director estadounidense Steven Spielberg recibirá el Oso de Oro de Honor por su trayectoria cinematográfica. TE PUEDE INTERESAR: Películas protagonizadas por Malkovich, Blanchett y Skarsgård son parte de la Berlinale Special Hoy también se anunció que películas de España, Argentina y México competirán en la sección Encounters de la Berlinale. Siendo así que “Samsara”, del español Lois Patiño, el documental “Orlando, ma biographie politique” debut del filósofo español Paul B. Preciado, “Adentro mío estoy bailando”, de Leandro Koch y Paloma Schachmann.

El documental “El eco”, de Tatiana Huezo, están entre los que pelearán en esta sección.

“Las 16 películas del programa se unen para formar una historia más amplia que capta el presente, da testimonio del pasado e imagina el futuro, cada una a su manera. La dimensión política es este año un poco más destacada de lo habitual”, explicó Chatrian.

Lista de las películas aspirantes al Oso de la 73 edición de la Berlinale Estos títulos de las 18 películas seleccionadas para la sección oficial de la Berlinale:.

Competición oficial: - “20,000 especies de abejas”, de Estíbaliz Urresola Solaguren (España) - “Bai ta Zhi Guang” -”The shadowless Tower”, de Zhang Lu (China) - “Bis ans Ende der Nacht” -”Till the End of the night”, de Chistopher Hochhäusler (Alemania)

- “Blackberry”, de Matt Johnson (Canadá) - “Disco Boy”, de Giacomo Abbruzzese (Francia, Italia, Polonia, Bélgica) - “Le gran chariot”, de Philippe Garrel (Francia, Suiza) - “Ingeborg Bachmann”, de Margarethe von Trotta (Suiza, Austria, Alemania, Luxemburg)

- “Irgendwann werden wir uns alles erzählen” (“Someday we’ll tell each other Everithing”) de Emily Atef (Alemania) - “Limbo”, de Ivan Sen (Australia - “Mal viver” -”Bad Living”-, de Joao Canijo (Portugal, Francia) - “Manodrome”, de John Trengove (Reino Unido) - “Music”, de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia) - “Past Lives”, de Celine Song (Estados Unidos) - “Roter Himmel”, de Christian Petzold (Alemania) - “Sur l’Adamant”, de Nicholas Philibert (Francia, Japón) - “The survival of Kindness”, de Rolf de Heer (Australia) - “Suzume”, de Makoto Shinkai (Japón)