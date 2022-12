Películas protagonizadas por Malkovich, Blanchett y Skarsgård son parte de la Berlinale Special

La coproducción germano-marroquí “Seneca” (“Seneca - On the Creation of Earthquakes”), de Robert Schwentke, con Malkovich, Chaplin, Louis Hofmann, Lilith Stangenberg y Samuel Finzi se estrenará en la Berlinale.

“Los muchos años de investigación de Robert Schwentke sobre la historia romana y su apasionante colaboración con el maravilloso John Malkovich han dado como resultado una obra única”, señalan los organizadores del festival en un comunicado.

Así también, el filme estadounidense “TÁR”, de Todd Field, con Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant y Sophie Kauer, será otro de los filmes que se proyectará en la Berlinale.

“Traer TÁR a Berlín como proyección especial era una elección obvia. El aclamado trabajo de Todd Field y su reparto plasmó maravillosamente en el cine el especial encanto de esta ciudad”, indicó el director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian.

TE PUEDE INTERESAR: Kristen Stewart presidirá el jurado en la próxima edición de la Berlinale

Así mismo, Chatrian mostró su satisfacción por el hecho de que Field, Blanchett, Hoss y la compositora Hildur Guðnadóttir aceptaran la propuesta de “compartir algunos secretos de su trabajo en una charla pública en Berlinale Talents”.

“También esperamos con impaciencia el estreno de ‘THE FUNDRAISER’, un cortometraje del universo ‘TÁR’, que se proyectará en el Talents Talk”, expresó Chatrian.

Así mismo, en la sección Berlinale Special se exhibirán “#Manhole”, de Kazuyoshi Kumakiri e “Infinity Pool” de Brandon Cronenberg, protagonizada por Alexander Skarsgård y Mia Goth, detalla el comunicado.