“Estoy orgulloso y también harto de La naranja mecánica”, dice Malcolm McDowell

EFE: Usted fue la primera y única opción de Stanley Kubrick para “La naranja mecánica” ¿sabe por qué?

Malcolm McDowell : Me vio en la película “If....” (1968) y le gustó mucho lo que vio, no sé si fue mi actitud punk. Cuando le pregunté que por qué me eligió, lo pensó y me dijo: “porque tú puedes ofrecer inteligencia en la pantalla”. Y yo le respondí “¿eso no lo hacen muchos actores?” y me dijo “no”.

EFE: Según cuenta no le dio particulares instrucciones para preparar el personaje más allá de que el público debería conseguir empatizar con un violador y asesino. ¿Cómo lo hizo usted?