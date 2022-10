Harrison Ford es parte del reparto de la cuarta película de ‘Captain America’, ‘New World Order’

El actor dará vida al General Ross, que antes encarnó el difunto William Hurt, en una contratación que se llevó a cabo en absoluto secretismo y confirmada por el diario The Hollywood Reporter gracias a una filtración en el podcast “The Hot Mic With Jeff Sneider and John Rocha”.

También esta nueva película del Capitán América contará Anthony Mackie que encarnará al personaje de Sam Wilson.

“New World Order” que será dirigida por Julius Onah continúa la trama de la serie “The Falcon and the Winter Soldier”, en la que Sam Wilson aceptaba finalmente tomar el escudo y la capa del Capitán América.

Sin embargo, esta no será la única aparición de Ford en el universo Marvel, ya que el protagonista de “The Fugitive” (1993) también encarnará al General Ross en “Thunderbolts”, cuyo estreno planeado previsto para 2024.

