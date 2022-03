Jared Leto da vida a el vampiro “Morbius” en la nueva película del universo Marvel

Cuando Espinosa se embarcó para llevar a la pantalla grande a un complejo superhéroe de Marvel, con aspectos oscuros, como los de Morbius no tuvo dudas en que “ debía interpretarlo Jared Leto ”. “ No hay tantos actores que puedan hacerlo ”, dijo. “ Necesitaba una especie de actor digno del Oscar y también el hecho de que Jared se parece al doctor Morbius; cuando lo conocí era como si ya hubiera adoptado el personaje antes ”, añadió.

En opinión de Arjona sobre su personaje precisa que “ no sólo es una mujer científica, sino una mujer increíblemente inteligente, una mujer que se siente completamente segura de sí misma y no tiene miedo de defenderse y que tampoco tiene miedo de los hombres ”, y añade “ Aplaudo eso de ella y creo que eso es algo que aprendí. Quiero ser un poco más como ella ”.

Sony Pictures ya puso la vara muy alta con “Spider-Man: No Way Home”, un filme que ya supera los 800 millones de dólares de recaudación solo en EU; siendo de la tercera producción más taquillera en la historia de los cines estadounidenses, por detrás de “Avengers: Endgame” y “Star Wars: Episode VII - The Force Awakens”.

En este sentido Espinosa precisó que “Marvel tiene una gran tradición de retratar a la gente más débil que se puede transformar. El Capitán América, antes de convertirse en Capitán América, era un chico pequeño y débil; Peter Parker era un joven que era hostigado, Lizard es un doctor que también fue marginado por su comunidad”, dijo. “Michael Morbius tiene más o menos los mismos rasgos. Creo que Marvel se ha dedicado a celebrar que las personas débiles que nos rodean son en realidad los fuertes”, añadió.

Sobre una futuro enfrentamiento entre Morbius y Spider-Man en la gran pantalla, Espinosa indicó a que “hay posibilidades”, sin embargo, por el momento “habrá que esperar a ver dónde lleva el futuro”. aseguró.“Los seguidores de los cómics de Marvel son conscientes de que esto es factible, pero las opciones son infinitas”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR:

Exposición en París rinde tributo a la actriz Romy Schneider