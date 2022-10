Mark Hamill, quien da vida a Luke Skywalker en ‘Star Wars’, envía drones al ejército ucraniano

Por su parte, Volodymyr Zelensky presidente de Ucrania, dio a conocer el mes pasado que el actor de 71 años fue nombrado embajador del proyecto “Army of Drones” de la plataforma de recaudación de fondos UNITED24 del país europeo .

“ Estaba realmente sorprendido porque me dan estas actualizaciones al menos dos o tres veces por semana sobre lo que está pasando y dijeron que han recibido más de 500 drones desde que comencé esto ”, aseguró Hamill .

Durante una entrevista en “ Sound On ” de Bloomberg Radio , Hamill, conocido por su papel de Luke Skywalker en la icónica franquicia cinematográfica “ Star Wars ”, le expresó al presentador Joe Mathieu que solo envió el equipo a Ucrania porque lo necesitaban desesperadamente .

“En esta lucha larga y desigual, Ucrania necesita apoyo adicional continuo el actor estadounidense. Es por eso que me siento honrado de que el presidente Zelenskyy me solicitara que me convirtiera en “embajador del Ejército de Drones””, Comentó Hamill. “Sé con certeza que los ucranianos necesitan drones para proteger su tierra, su libertad y los valores de todo el mundo democrático. Ahora mismo es el mejor momento para que todos se unan y ayuden a Ucrania a ponerse de pie en esta guerra contra el imperio del mal”, concluyó.

Con información del diario The Hill.