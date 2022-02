México gana el Oso de Plata en la Berlinale con “Manto de gemas”

El premio a la mejor actuación protagónica se lo llevó la actriz alemana-turca Meltem Kaptan gracias a la película del director alemán Andreas Dresen “Rabiye Kurnaz gegen George W Bush” (“Rabiye Kurnaz vs George W Bush”).

Por su parte, la realizadora francesa Claire Denis ganó el premio a la mejor dirección por “Avec amour et acharnement” (“Both Sides of the Blade”), protagonizada por Juliette Binoche.

En tanto que, el gran premio del jurado le fue otorgado a la película coreana “So-seol-ga-ui Yeong-hwa” (“The Novelist’s Film”), dirigida por Hong Sangsoo.

La Berlinale es el primero de los principales festivales de cine europeos del año.

Con información de la Agencia The Associated Press.