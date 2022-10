Tras su estreno en el Festival de Cine de Venecia , “ Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” (“Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths”) debuta este fin de semana en cines de México. El 4 de noviembre llegará a cines de Estados Unidos, España y Argentina para finalmente ser estrenada en Netflix el 16 de diciembre .

“ Creo que ‘Bardo’ es la combinación de esas inspiraciones, pero espero que sea de una forma evolucionada, en una forma que sea la liberación de esa voz, simplemente rendirse para básicamente dejar ser la incertidumbre y no dejar ser lo que somos, sino aquello en lo que nos estamos convirtiendo... dejar las viejas ideas sólidas que pretendemos ser ”.

“ Creo que no puedes explicar ‘Bardo’ sin ‘Birdman’ y sin ‘Carne y Arena’ ”, dijo González Iñárritu en una entrevista reciente en la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia , cuyo filme fue presentado en la gala inaugural. “‘ Birdman’ comenzó esta observación de la conciencia o de cómo estas voces empiezan a tener una nueva vida. ‘Carne’ era más como un experimento físico ”.

No pasa mucho tiempo antes de que la realidad de “ Bardo ” se empiece a comportar de manera extraña, surrealista, como un archivo corrompido por un virus. “Bardo” recuerda a “Birdman” , otro de los filmes de González Iñárritu, con un hombre cuyo éxito es sólo la envoltura deslumbrante del caos. Pero en este caso atravesado por ese desierto que casi se podía tocar en la instalación virtual del cineasta “ Carne y Arena ”.

“Bardo” marca el regreso de González Iñárritu a México como realizador tras dos décadas de trabajo en Hollywood en las que ha cosechado cinco Premios de la Academia por filmes como “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)” (“Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)”) y “The Revenant” (“El renacido”), así como “Carne y Arena”.

En “Bardo”, Silverio es interpretado por el actor mexicano Daniel Giménez Cacho, quien colabora por primera vez con González Iñárritu. Silverio se encuentra en México a días de recibir un importante premio de periodismo en Estados Unidos. En una fiesta organizada por sus colegas mexicanos tiene una visión de su padre en un baño en la que adopta el tamaño de un niño, aunque con su cuerpo de adulto, como la pintura “Diego y Yo” de Frida Kahlo.

TE PUEDE INTERESAR: González Iñárritu regresa al Festival Internacional de Cine de Morelia con ‘Bardo’

Publicidad

“Yo no diría que tengo algunas similitudes con Silverio, diría que Silverio soy yo... muy pronto, al comienzo del rodaje se convirtió en un asunto personal”, dijo Giménez Cacho. “No construí o diseñé un personaje, era yo, yo, yo todo el tiempo, así que estaba realmente libre”.