“Showing up” de Kelly Reichardt cierra la competición por la palma de oro en Cannes

“ Showing up ”, que es el noveno largometraje de Reichardt, relata el día a día de Lizzie, una escultora que tiene una vida caótica a consecuencia de la inminente inauguración de una exposición en la que mostrará su trabajo a sus compañeros, amigos y familiares.

Considerada una artesana del cine que escribe, filma y monta sus películas, Reichardt comentó que entre sus fuentes de inspiración está la propia comunidad de artistas del barrio en el que vive en Portland (Oregón) y también el Black Mountain College de Carolina del Norte.

En tanto que Michelle Williams, cuatro veces nominada al Oscar por filmes como “Manchester by the sea” o “Blue valentine” y que acaba de actuar en el filme autobiográfico de Spielberg “The Fabelmans”, aseveró que sigue asombrándose cada vez que recibe la llamada de Reichardt, aún con que esta es su cuarta película juntas.

“Nuestra relación es una conversación, un intercambio, trabajamos exactamente igual que el primer filme juntas”, explicó la actriz en relación a “Wendy and Lucy”.