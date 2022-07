No está claro si la convención de cuatro días que inició ayer atraerá a las aproximadamente 135 mil personas que inundaron San Diego antes de la pandemia. Pero cuando las puertas del Centro de Convenciones se abrieron para la presentación preliminar del miércoles, los fanáticos llegaron en masa, abarrotando el piso. Como era pertinente, casi todos usaban máscaras, del tipo protector, no del tipo de supervillano , aunque también había muchos disfraces, y la emoción entre la multitud era palpable.

Las mesas anunciadas incluyen a Warner Bros . Con su “ Black Adam ” de DC Universe, en la que participarán Dwayne “La Roca” Johnson, quien interpreta al protagonista, y al director Jaume Collet-Serra. Warner Bros. también proporcionará una vista previa de “ Shazam: Fury of the Gods ”.

Marvel puede retener su mejor material para la próxima D23 Expo de Disney, pero se espera que presente su próxima película “Black Panther: Wakanda Forever” y la serie de televisión de Disney+ “She-Hulk: Attorney at Law”.

Un par de precuelas de fantasía muy esperadas también les darán a los fanáticos una muestra de sus mundos. El miércoles se lanzó un nuevo tráiler, antes de un panel de HBO Max que mostrará el spin-off de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, ambientado 200 años antes de la serie original.

Por su parte, Amazon retrocederá dos mil años en el tiempo para “El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder”, una historia sobre el surgimiento del mal entre los elfos mucho antes de que Frodo y Bilbo caminaran por la Tierra Media. Su panel de este año llega 21 años después de que el director Peter Jackson presentara imágenes de la primera de las películas originales en Comic-Con.

Con información de AP