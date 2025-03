¿Cómo hacer mis fotos estilo Studio Ghibli con ChatGPT? Así es la nueva y polémica tendencia

1. Accede a ChatGPT2. Describe la imagen que deseas. Escribe un prompt detallado para que la IA genere una imagen basada en el estilo de Studio Ghibli. Puedes usar algo como:

“Crea un paisaje al estilo de Studio Ghibli, con un campo floreado, un río cristalino y un cielo azul con nubes. En el centro, una niña con cabello corto y un traje azul que mira hacia el horizonte, con una criatura mágica flotando a su lado. La calidez de iluminación cubre toda la escena en un ambiente nostálgico.”

3. Una vez escrito el prompt, genera la imagen

Si no te gusta el resultado, trata de modificar el prompt y ajustar colores, expresiones o entorno

4. Descarga

Cuando tengas la imagen deseada, puedes descargarla y compartirla en redes sociales

Cabe mencionar que si no quieres pagar ChatGPT Plus, puedes probar aplicaciones como Dream by Wombo o Leonardo AI, que permiten crear imágenes con IA sin costo o versiones de prueba.