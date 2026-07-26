$!¿Cómo se vive la San Diego Comic Con desde adentro? Un vistazo a sus secretos

La ciudad de San Diego se disfraza de superhéroe, una vez más, con la nueva edición de Comic Con Internacional. Con entradas de 85 dólares que se agotan desde el primer minuto que salen a la venta, la versión original reúne a los fans del universo que ama aquellos personajes que nacieron desde una simple revista de historietas que hoy cuesta fortunas. Y mientras los titulares de Internet pasan por los paneles de los famosos, resulta difícil salir del asombro que gran parte del evento todavía siga teniendo que ver con las revistas de cómics, que se siguen vendiendo como preciadas joyas de colección. Varios remates, esperan recaudar millones de dólares con cada página de los gráficos originales exclusivos que están exponiendo diferentes empresas como Heritage Auctions y Metrópolis. Es más, tuvimos en nuestras manos las primeras ediciones de las revistas más caras, como la primera aparición de Superman en Action Comics, que este fin de semana ya tiene un precio de 1.4 millones de dólares (Si parece demasiado, dos años atrás, se subastó en Texas una revista igual, pero en mejores condiciones, por 6 millones de dólares).

Claro que los precios bajan dramáticamente con otros personajes, como Hulk y la primera historia de Wolverine y X-Men, que venden a 60.000 dólares. Pero otros, como Spider-Man, conservan el valor: la primera edición con la famosa portada de la revista Amazing Fantasy se vende por 335.000 dólares. Incluso las versiones en español están muy valoradas, como la edición especial de El Hombre Araña, que solía incluir historias distintas para Latinoamérica, donde Peter Parker hasta llegó a casarse en la revista El Sorprendente Hombre Araña. Y para quienes creen que la gente ya no lee revistas, DC Comics también está presentando en la convención la portada de una nueva edición llamada ‘Superman Experience’, con la compañía del perro Kripto, escrita por el latino Josh Trujillo. No hay dudas que Comic Con es un evento único, donde los fans sueñan con tener alguna interacción con las anunciadas visitas de John Cena, Michelle Yeoh y Jessica Biel. Pero nunca falta alguna superestrella que pueda aparecer sin ningún anuncio previo. Como la perfecta promoción del próximo estreno de noviembre de Johnny Depp que sorprendió a todos, el día jueves, vestido y maquillado con el nuevo rol de Ebenezer Scrooge (el mismo que ya había tenido en el cine Jim Carrey, ahora con un puro estilo Depp, con una mejor mezcla entre Willy Wonka y ‘Piratas del Caribe’). Sin maquillaje, resulta más difícil reconocer al protagonista de Flash Gordon de los años 80, por el paso de los años del rubio galán actor Sam J. Jones que detrás de un elegante mostrador, firma personalmente sus posters, para cualquier admirador que los compre a 50 dólares. Hasta el creador del dibujo animado Johnny Bravo tiene su propio stand, con uno de los pocos posters en español que todavía quedan (contando cómo es que Warner Bros canceló la serie veinte años atrás por ser un “machista demasiado inapropiado” para un público infantil).

La capacidad del gigante lugar de ocho pabellones solo permite un máximo de 160.000 personas, pero la gente igual se reúne por las calles que rodean la convención vestidos de Batman, Mujer Maravilla o Mandalorian y hasta Mario Bros o incluso el espíritu de Frida Khalo del dibujo animado de Coco, viajando así vestidos en el transporte público que también pintaron con la promoción de alguna nueva serie o superproducción de cine. Es que la ciudad entera se convierte en el mejor parque de diversiones, como el concierto con música de las películas de Transformers que organizó Hasbro el jueves a la noche, en House of Blues de San Diego, por el 40 aniversario desde la creación de los famosos juguetes (el sabado, Apple TV presentó la competencia de ‘Transformers’ con John Cena y la película basada en los pequeños autos ‘Matchbox’). A diez minutos de la convención, en Gaslamp Quarter, la gente también puede sacarse fotos con los personajes Sonic y Tails de SEGA, además de inscribirse para el sorteo de un viaje con todos los gastos pagos a Nueva York para el 35 aniversario del erizo Sonic, en el evento Club Chaos, del 9 de octubre. Sin aparecer personalmente, George Lucas también tuvo su anuncio personal, antes de abrir las puertas de su propio museo en septiembre, confirmando que abrirá en el mismo lugar, dos salas de cine con las puertas abiertas durante todo el día, como si fuera una galería más del museo.

Adentro del centro de convenciones de Comic Con, con la entrada (que en realidad es una credencial niveles de alta seguridad, como las que se usaron en el mundial de fútbol) entregan también una gigante mochila donde la gente pueda llenar de posters y otros exclusivos recuerdos. Citizen, por ejemplo, vende ediciones exclusivas de relojes originales de Star Wars, Marvel y Disney. Y Funko Pop copió incluso la fórmula de Labubu, estrenando una nueva línea de muñecos coleccionables sorpresa que cuestan $14.99 y la gente ni siquiera sabe si adentro está realmente el más buscado Funko Pop de Las Guerreras K-Pop. Los estudios de cine tampoco pierden la oportunidad de promocionar las nuevas superproducciones. Disney, por ejemplo, tiene un stand propio en homenaje a ‘Avengers: Doomsday’ donde proyectan el trailer, al lado de los verdaderos trajes que usaron los protagonistas de Capitán América, Gambito, La Mujer Invisible y Thor, con el gigante martillo original del cine. Y para la tarde del sábado se espera al más requerido panel de ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Spider-Man: Brand New Day’, donde la gente duerme en la calle desde el viernes a la noche para poder entrar (la capacidad máxima es de 6.100 personas, pero más de 100.000 quedan afuera, porque solo entran los que lleguen primeros). Antes, en el mismo Hall H, reunirán a los directores Zach Cregger (‘Barbarian’), Jonathan Goldstein y John Francis Daley (‘Dungeons & Dragons’) para debatir sobre los nuevos desafíos de Hollywood y los avances de la inteligencia artificial.

Paramount tuvo su turno el jueves, celebrando el 60 aniversario de Star Trek, con un panel donde incluyeron a los diseñadores de un nuevo Lego de 1.701 piezas para armar la nave USS Enterprise. Y con los ejecutivos del estudio compartieron detalles de un nuevo contenido que están preparando para estrenar escenas nunca vistas antes de la serie. Por su lado, Warner Bros (que todavía no pasó a manos de Paramount) aprovechó el día jueves para promocionar la película de terror ‘Clayface,’ con el protagonista Tom Rhys Harries, en la primera superproducción psicológica de terror prohibida para menores de edad que estrenarán en Octubre. Y con HBO MAX también proyectaron las primeras imágenes de la nueva serie paralela de ‘The Big Bang Theory’, con el título ‘Stuart Fails to Save the Universe’ y la historia que sigue al personaje de Stuart Bloom y su negocio de revistas cómics. Hasta recrearon una experiencia de la serie, para todo el fin de semana, donde los fans puedan entrenarse para convertirse en Linterna Verde a lo largo de diferentes desafíos interactivos, antes de ganarse el famoso anillo que no estará a la venta fuera de la convención.