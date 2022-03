Con casi 90 millones de seguidores Addison Raees la “tiktoker” más icónica de la Generación Z

En su primer año de fama, Addison cosechó cinco millones de dólares solo desde Tik Tok , lo que la colocó a la cabeza en el podio de Forbes de Las 7 Estrellas con Mayores Ingresos en dicha plataforma . “ Mis sueños se están haciendo realidad. Estoy completamente agradecida por todas las oportunidades que se me están presentando, y ninguna habría sido posible de no ser por todos y cada uno de vosotros ”, escribió la joven en su Instagram cuando dio el salto a la interpretación.

En el terreno de las relaciones, Addison Rae hace honor a su fama: amiga cercana de la familia Kardashian, especialmente de Kourtney, ha participado recurrentemente en eventos de la dinastía Kardashian-Jenner.

Durante 2020 mantuvo una relación con el “tiktoker” Bryce Hall. Y su fama ha crecido tanto que la mismísima Mariah Carey le cantó su “All I Want for Christmas is You” por videollamada para felicitarle las navidades.

Ahora, Addison protagoniza su propia serie en Snapchat, “Addison Rae Goes Home”, donde la joven regresa a Luisiana para reconectar con sus raíces tras todo su éxito en Hollywood: “he cambiado, es verdad, y era necesario para crecer”, reflexionaba la estrella.

“Quiero demostrarle a la gente que no estoy limitada a hacer una única cosa”, dijo Addison Rae a la revista Variety. Y desde luego, está en ello.