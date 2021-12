Conoce a Rebel Mörk, la drag que luchó contra sus demonios para convertirse en una reina

Alfredo , el diseñador gráfico quien da vida a Rebel Mörk empezó a incursionar en el arte a través de la fotografía. Empezó tomando retratos a sus amigos con enfoques conceptuales, pero llegó el día en que ya no fue suficiente, además de que la fotografía no le daba para agotar sus inquietudes que se multiplican debido a su Trastorno de Ansiedad Generalizado, que ahora es una parte importante de su concepto artístico.

P: Ahora qué tu proyecto está ya muy consolidado ¿Cómo defines a Rebel Mörk ? R: Disrruptiva, artística, visionaria y conceptual. Aprendí muchísimo en el proceso de La Más Draga a poder visibilizarme de formas que antes no podía hacerlo por mis estigmas de salud mental. Me boicoteaba, los demonios en mi cabeza me decían: no podrás, no podrás hacerlo.

“ Vi que ella se veía muy feliz. Dije: wow qué es esto. Veía el arte drag en varios lugares, pero aquí no, también era más drag de belleza que no soy parte de ese concepto. Mista Boo me inspiró a incursionar en el mundo del drag y María Bonita (su madre drag) fue quien me forjó después y me enseñó el camino ”, dice.

“Me di cuenta que ya no me llenaba solamente la fotografía con mis amigos. Ya tenía que hacerlo conmigo” , dice Rebel.

P: ¿Cómo ha sido esto para tu familia biológica?

R: Como en la mayoría de las familias mexicanas, se asustaron y lo primero es que te digan que no te vistas de mujer. Primero fue decirle a mi mamá que era gay y después que me gustaba maquillarme. Pero mi mamá lo tomó de forma bonita, porque entendió que era también una forma de distracción que me sacaba de estar estresado y ansioso, entonces lo tomó como parte de mi vida. Mi padre creció en una familia religiosa y las cosas de la comunidad son alarmante. Gracias a La Más Draga vieron que todas las cosas tenían un propósito. No entendían la parte de que el público nos diera propinas en un antro por hacer locuras, y ahora con la plataforma ya no necesariamente es eso, sino que ahora se proyecta más lo artístico. Cuando gané estaban llorando; fue una imagen que pensé que no iba a tener en mi cabeza.

P: Háblame de tu colectivo

R: Inicié con mi amigo Luis Farah a crear el proyecto. Y fue centrarnos a crear cosas, a maquillarnos. Empecé a trabajar con materiales no convencionales y me conocían por eso. Cuando Alexis XXXL entró a la segunda temporada de LMD, me pidió ayuda para sus atuendos y fue cuando empecé a tener mi grupo de amigos para trabajar. Yo estaba armando las manualidades, mi amigo se encargaba de la pintura, y ahí se fueron uniendo más personas, como Rojo, que fue quien me dio vida toda la temporada: máscaras, tocados, cubrebocas, los nopales, todo eso que salían de ideas él las aterrizaba. Son demasiadas personas que tienen talentos muy diferentes y unidos somos imparables.