¿Conoces a los ‘Camiches’? La banda que comienza su gira en Saltillo

La banda se ha establecido como uno de los principales grupos del punk mexicano, gracias a su particular sonido que fusiona elementos del hardcore y el folk. Esta combinación ha dado lugar a una esencia única que ellos definen como feeling core, y que ha sido adoptada en diferentes partes de la república.

¿QUÉ ES EL STRAIGHT EDGE?

El Straight Edge es un movimiento político y forma de vivir que, como ya explicamos, nace del Punk (especialmente del Hardcore) a partir de 1980. “No beber, no fumar y no drogarse”, son los tres postulados básicos del grupo, además de incluir el no practicar la promiscuidad, e incluso alimentarse veganamente o eliminar el café de su dieta.

El uso de la X también es parte de la esencia, comúnmente utilizado en el dorso de la mano (aunque se puede utilizar en otros lados).

Esta marca fue asociada cuando una banda estadounidense conformada por menores de edad, llegaron a un antro a tocar, pero para evitar problemas, la gerencia les impuso las cruces para identificarlos y que se comprometieran a no consumir en el establecimiento. (Con información de Andrea Saavedra)