¿Cuánto cuesta hacer un episodio de ‘Euphoria’? Las dudas que dejó el nuevo capítulo de la serie de HBO Max

¡Y lo comprobamos! Ni Broadway cuenta con tantos cambios de escenario y vestuarios, y obviamente, hay grandes spoilers aquí, así que no sigas leyendo a menos que hayas visto el episodio de esta semana o no te importe que te arruinen uno de los momentos más satisfactorios de toda la serie.

¿Y la mejor parte? Absolutamente destruyó al detestable personaje de Nate con solo una escena. Ethan (Austin Abrams) interpretó al personaje basado en Nate, y al final del episodio, interpretó un número de baile extremadamente homoerótico y casi pornográfico al ritmo de “Holding Out For A Hero” de Bonnie Tyler, en donde Lexi dejó claro el complejo de ‘Dios’ que caracteriza a Nate.

MÁS CARO QUE ‘WANDAVISION’

Todo se preguntaron cuánto costó esa producción de teatro, y aunque no hay una cifra exacta sobre el capítulo, podemos empezar por ¿cuánto cuesta hacer un solo episodio de ‘Euphoria’? Bueno, es posible que el programa no tenga el mismo tipo de presupuesto que un programa de Marvel, pero esto no significa que no sea costoso.

Según Variety, “incluso los dramas contemporáneos con estrellas menos conocidas no siempre son baratos: se dice que ‘Euphoria’ de HBO costó alrededor de 11 millones por episodio. En ese caso, HBO identificó la necesidad de un sesgo más joven y se fue a la segura, un drama crudo y glamoroso al mismo tiempo, en un momento en que la matriz WarnerMedia le ha exigido crecer”.