Eva Longoria y Zoe Saldaña unen fuerzas en nueva serie de HBO Max

Eva Longoria: “Con Zoe somos amigas desde hace mucho tiempo y moríamos por trabajar juntas en algo. Yo le mandaba un guion y ella me mandaba otro... Literalmente nos subimos a este tren en movimiento, como la última pieza de un rompecabezas y cuando ella me pidió que leyera la historia para opinar, acepté enseguida”.

Eva Longoria : “Desde el primer momento que hablamos por teléfono había surgido la duda sobre la visión de las primeras escenas, cómo podíamos plantear la forma de pensar, el estilo de vestuario hasta la selección de actores. Fue como si las dos compartiéramos el mismo cerebro. Y cada vez que alguien no estaba de acuerdo con nosotras, si no tenían la misma visión, pedíamos que se fueran. Teníamos una idea muy específica de lo que queríamos decir y mostrar en la forma que nosotras también queríamos hacerlo. Por eso creo que tuvimos mucha suerte en mantener una unidad tan fuerte desde el minuto que nos reunimos”.

Eva Longoria : “Me acuerdo el día que estábamos todas en el estudio, filmando el episodio piloto y pudimos sacarnos una foto con la producción y guionistas. Éramos todas mujeres latinas. Algo para nada normal. La foto no era normal. Y me acuerdo que enseguida después de sacarla, salimos corriendo a trabajar, porque había sido durante un almuerzo, pensando que teníamos que lograr que algo así también sea normal. Es posible una producción así. Y algo así empieza con una productora como Zoe y sus hermanas al frente, plantenado ¿Cómo podemos contratar más y más mujeres? ¿Cómo podemos contratar gente de color primero? Antes de ignorarlo inconscientemente”.

Zoe Saldaña : “Las estadísticas de los estudios tienen también sus razones, aunque sé que a veces no sean tan completas. Cuando surge una oportunidad como la nuestra, siento que hay que seguir generando más y más oportunidades. Con mis hermanas aprendimos que no solo los ejecutivos tienen posición de poder. Todos, como consumidores, somos los más poderosos en una nación capitalista. Y es por eso que necesitamos generar conversaciones profundas para plantear porque no nos apoyamos entre los latinos, en nuestras respectivas comunidades, al mismo nivel que apoyamos otras comunidades. Y me encantaría conseguir esa respuesta”.

Eva Longoria: “Sí, aunque los últimos estudios demuestran que vamos para atrás. Las mujeres están cada vez menos detrás de cámaras. Los latinos están cada vez menos detrás de cámara. Y me rompe el corazón, porque creo que los estudios, con nosotras, pueden decir que doblaron los números al contratar dos latinas. Tenían una el año pasado y ahora son dos. Pero también es la forma en que se manipulan los números para usar la palabra ‘diversidad’. De nada vale si no genera trabajo. Por eso es tan importante nuestra serie.

-¿En qué lugares les parece que se necesita más apoyo latino?-

Zoe Saldaña: “Me acuerdo un año donde me di cuenta que no quería ver la ceremonia del Oscar y debería. Debería votar, porque soy miembro de la Academia y tengo la responsabilidad. Y en cierta forma, si te fijas, muchas veces no nos nominan, pero nos invitan para presentar un premio. Y por muchos años lo hice, iba con el vestido más hermoso, tratando de estar entre las Mejores Vestidas, pero yo no figuraba en ninguna de las categorías nominadas. Y tampoco estaban mis hermanos ni nuestra comunidad. Y ahí fue que pensé ‘Si apago la televisión o cambio de canal, mi número mañana no va a contar y van a tener un número menos para justificar la necesidad de un cambio’.

“Y si todos entendiéramos el poder que tenemos como consumidores, al cambiar de canal de TV o ir al cine, sabiendo que generamos un dato, un número que se va a discutir en la próxima reunión de ejecutivos que puedan ver que se necesita un cambio... Por eso creo que se necesita una conversación, porque tenemos cierta responsabilidad. La palabra diversidad no tiene que ser solo un dato estadístico. Tenemos que entender que, como consumidores, en un país capitalista tenemos un gran poder donde gastamos nuestros dólares. Te aseguro que, si los números del rating de ABC bajaran entre nosotros, si se dieran cuenta que nadie ve la ceremonia del Oscar, se preguntarían qué pasa y agregarían muchas más categorías que puedan representarnos”.