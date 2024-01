¡De ‘House of the Dragon’ a DC! Milly Alcock será la nueva ‘Supergirl’

Conocida por llegar a uno de los spin off mejor recibidos de la plataforma de HBO, con el personaje de Rhaenyra Targaryen en ‘House of the Dragon’, la actriz Milly Alcock cambiará de plataforma para debutar en la gran pantalla junto a la nueva propuesta cinematográfica de acción de DC Cómics, quienes recientemente terminaron con el universo propuesto por Zack Snyder.

El nuevo proyecto llevará por nombre ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’ y estará enfocado en los cómics homónimos escritos por Tom King y Bilquis Evely. Por el momento esta producción no tiene un director asignado, sin embargo, la elección del reparto podría indicar que el proyecto iniciaría el 2024.

Este personaje habría llegado a la actriz australiana después de “competir” por él junto a Emilia Jones y Meg Donnelly, siendo elegida por la competencia y compartiendo su entusiasmo por participar en esta producción en redes sociales.