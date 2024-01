¿De qué murió Adam Harrison, el hijo de Rick de ‘El precio de la historia?

La familia Harrison, conocida por abrir las puertas de su negocio de empeños en el show “El precio de la historia”, está de luto, luego de que falleciera el hijo de Rick, Adam Harrison, este viernes 19 de enero a los 39 años.

A diferencia de su hermano Corey, Adam no fue tan conocido debido a que no aparecía con tanta regularidad en el programa que se transmitió en América Latina a través de The History Channel, donde la familia compraba desde su local en Las Vegas objetos históricos o pertenecientes a celebridades.