¿De qué murió la diseñadora Amparín Serrano? Revela su hija el fatídico accidente

En agosto de 2022 la noticia de la muerte de Amparín Serrano conmocionó a las redes sociales y a sus fanáticos. No sólo por lo que representaba su labor con ‘Distroyer’ sino por la forma en que sucedió, su fallecimiento en un accidente en su casa .

¿DE QUÉ MURIÓ AMPARÍN SERRANO?

Durante la charla de casi una hora, Derbez tuvo en su estudio a Minnie West con quién compartió foro en la película ‘Me Vuelves Loca’ por lo que la invitó a charlar en su podcast.

Minnie detalló el fatídico incidente en el que perdió la vida su madre. “Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía barandal, y las únicas testigos fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer prácticamente todo, desde sujetarle la cabeza ensangrentada con un trapo hasta llamar a personas que me ayudaran a encontrar una ambulancia”, relató.

“Desde ese día a ahorita mi vida ha cambiado por completo”, dijo la entrevista mientras se mostraba completamente sensible y conmovida.