¡Conquista corazones con ‘Wonka’! Inspiran Joaquin Phoenix y Heath Ledger la carrera de Timothee Chalamet

El colapso social está en el aire, se siente. Es por eso que un cine como ‘Wonka’ es tan importante, porque el rol de los artistas es encender una luz en lo que está pasando. No me imagino lo que hubiera sido para mí, crecer en el matadero de los medios sociales. Y es un alivio poder interpretar personajes que no luchan con el dilema interno de vivir en Instagram o Twitter para buscar un ‘Like’, sin que nadie te juzgue.

No me lo creerías, si los hubiera contado, pero la parte en que aparezco nadando en chocolate, es chocolate de verdad. Eso sí que fue una de las historias más extrañas que me tocó vivir en el cine.

Y ASÍ COMO TANTOS FANS TE ADMIRAN HOY COMO ACTOR, ¿A QUIÉN ADMIRABAS EN TU CASO, CUANDO TODAVÍA NO ERAS ACTOR?

Tengo una lista larga de actores que siempre me inspiraron, desde Joaquin Phoenix hasta Heath Ledger y Viola Davis o Daniel Lewis. Podría seguir todo el día. Pero hoy no estaría aquí sentado si no fuera por el director Luca Guadagnino. Él me dio una carrera de actor. Él fue quien se arriesgó conmigo, sin los saltos que dan tantos actores entre tantos rechazos interminables de las típicas audiciones. El rol que me dio en ‘Call Me By Your Name’ fue una bendición muy generosa. Hoy, él también es un buen amigo.

ASÍ COMO WONKA HABÍA TENIDO DOS VERSIONES CON GENE WILDER Y JOHNNY DEPP, CON DUNE, HABÍAN ESTRENADO EN 1984 OTRA DIRECCIÓN DE DAVID LYNCH QUE INCLUSO SE FILMÓ EN MÉXICO ¿LLEGASTE A VERLAS PARA BUSCAR ALGUNA INSPIRACIÓN O PREFERISTE ALEJARTE POR COMPLETO PARA CREAR TU PROPIA VERSIÓN??

Dos meses antes de empezar el rodaje de ‘Wonka’ había visto la versión de Gene Wilder, por todo el respeto que le tengo. Pero al momento de empezar a trabajar con ‘Wonka’ igual que con ‘Dune’, tuve que olvidarme de todo, para hacer mi versión propia.