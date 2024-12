¿De qué tratará el video? Renta MrBeast las pirámides de Egipto por 100 horas

¿POR QUÉ MRBEAST ALQUILÓ LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO?

En un adelanto del podcast Beyond the Records, MrBeast compartió algunos detalles de esta aventura. Según explicó, su intención no soólo es grabar contenido exclusivo para su canal de YouTube, sino también vivir una experiencia única junto a su equipo. “Quiero encontrar secretos, explorar las habitaciones y tumbas, y simplemente disfrutar de esta oportunidad histórica”, comentó.

Aunque la magnitud del proyecto pueda parecer extravagante, el objetivo de MrBeast es claro: ofrecer contenido sin precedentes. Su misión no solo se limita a la creación de videos entretenidos, sino también a mostrar a sus seguidores lugares y experiencias inalcanzables para la mayoría.