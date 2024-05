De Star Wars a Moscú: Ewan McGregor estrena nueva serie en Paramount+

¿Es cierto que a pesar de ser marido y mujer, para la filmación de las escenas más íntimas tuvieron en el estudio un coordinador de intimidad, como una de las reglas que se impuso en Hollywood después del movimiento #Metoo? “Sí, me parece perfecto. Era la primera experiencia para mi esposa y aunque le haya parecido irónico por tener que trabajar con el esposo, aunque no parezca necesario, desde otro punto de vista está muy bien porque te muestra cómo se ve el futuro. Fue una buena forma de coordinarlo todo, para asegurar que todos estaban cómodos sabiendo que hay alguien a quien recurrir si una persona se siente incómoda. Va mucho más allá que nuestra relación, para que todos los involucrados se sientan cómodos”.

¿Al trabajar juntos como matrimonio, tenían alguna regla de no hablar de trabajo en casa, por ejemplo? “No tenemos ninguna regla en ese sentido, es igual como cualquier otro trabajo. Hablamos entre nosotros sobre lo que nos pasó durante el día o lo que pensamos. Y tuvimos suerte que en este caso tampoco había algún tema estresante. Fue una bendición en ese sentido. Todo salió muy bien con la producción y a lo mejor hablamos sobre otros actores y lo fácil que fue todo. Lo volveríamos a hacer, seguro”.

En la novela original, el personaje de la actriz Anna que interpreta tu esposa tiene un rol misterioso y menos importante que la serie “Aunque en el libro es muy misteriosa, igual es también importante para marcar la diferencia, como termina al final de la serie. En el libro no hay tantos detalles de ella y eso generó también mucha más libertad para ir por un lugar diferente, mostrando también lo que pasa por su mente, sus vulnerabilidades o complejidades que pudimos explorar con la serie”.

¿Hablamos de la posibilidad de un premio Emmy por el gran cambio físico del bigote que parece esconderlo detrás del personaje de ‘Un Caballero en Moscú? “Es un tema que da para hablar bastante (Risas). Hay realmente un movimiento cultural entre los hombres con cabello facial, con todo tipo de consejos y productos que se venden en internet. Yo incluso llegué a tener una especie de peine de bolsillo especial para darle la curva perfecta a mi bigote. El único problema para mi es que no tengo el cabello de color oscuro y mi bigote crece demasiado rubio. Y no es algo que tampoco se pueda teñir tan fácil porque no se sabe como puede reaccionar la piel o tampoco hay garantía que no terminara viéndome como Groucho Marx. Por eso, al principio solo tenía mi cabello más oscuro y me dejaba el bigote rubio. Pero después llegó la huelga de actores cuando nos faltaba filmar el final. Y la dejé crecer... me dejé crecer una barba enorme durante la huelga que resultó muy útil para el final de la serie, valió la pena”.

¿Cuánto tiempo conservaste ese look? “Ah, no, me lo afeite a los tres minutos que terminamos el rodaje. Habíamos empezado en Octubre del 2022, filmamos todo el año 2023 y después con la huelga volvimos a filmar al final del año. Así que fue bastante tiempo, literalmente hasta que terminamos el rodaje. Teníamos una escena afuera del edificio donde pretendimos que nevaba, terminamos, todos gritaron de alegría por el gran final, me subí al auto y no veía la hora de afeitarme”.