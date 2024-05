Serenata a las madres en el aire: Denisse de Kalafe canta ‘Señora, señora’ en pleno vuelo

La originaria de Ponta Grossa contó a Cristina Pacheco, en su programa “Diálogos en confianza”, que la canción la escribió una tarde, luego de colgar el teléfono con su madre, la señora Linda.

Denisse, que ya residía en nuestro país, estaba por recibir a un grupo de amistades en su casa, a quienes había invitado a comer, sin embargo, la cantante no era muy hábil en los asuntos de la cocina, pero tampoco podía pedir comida a domicilio, debido a que era primero de mayo y los restaurantes estaban cerrados.

Fue así que se comunicó con su madre para que la guiará y lograra preparar un platillo, digno para sus invitadas e invitados.

“A mí hasta el agua se me quemaba, entonces fue la tragedia, yo no sabía cocinar, entonces hablo con mi madre, que estaba en el rancho de una amiga en Sao Paulo, me enseñó a hacer lo que yo tenía en la casa; ajo con pasta, entonces por télefono me dirigió toda la preparación y, de ahí, me fui al piano”, detalló.