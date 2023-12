¡De Terror! Tras 8 años ex mánager de Canserbero confesó que lo asesinó en su casa (VIDEO)

Un giro completamente inesperado dio la trágica muerte del rapero venezolano Canserbero, luego de que su ex mánager Natalia Améstica habría confesado a las autoridades venezolanas con un video ser la responsable de su asesinato.

Desde un presunto video de la Fiscalía del Ministerio Público de Venezuela, Améstica se declara culpable del homicidio del artista y de el de su esposo además de haber manipulado la escena del crimen con ayuda de su hermano.

“Quien me ve (asesinar a mi esposo) es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. Él cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)”, explicó la mujer ante la cámara a un video que hoy circula en redes sociales.