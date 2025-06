”Todo fue por la corrupción, me robaron mi niñez”, acusan víctimas de la tragedia en la guardería ABC

HERMOSILLO- Resistiendo una niñez rota, entre quirófanos, salas de rehabilitación, sicólogos y terapias, Danna Paola Villarreal Montaño y César Fernando Díaz Lucero, sobrevivientes del incendio en la Guardería ABC, son ya mayores de edad. Cuestionan la corrupción que casi les cuesta la vida y se plantean las carreras que estudiarán. TE PUEDE INTERESAR: Presentarán informe detallado de la Guardería ABC Ambos son ahora ejemplo de superación para niños que también sufrieron quemaduras. Este 5 de junio se cumplen 16 años de la peor tragedia infantil ocurrida en México. Un incendio arrasó con la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El saldo fue de 49 menores de edad muertos y 106 lesionados, de ellos, 24 sufrieron quemaduras de tercer grado hasta en 80% de su cuerpo, así como daños irreversibles en su organismo. Un crimen sin castigo. La tragedia condenó a los niños a vivir ligados a hospitales; en contraste, de los responsables de la tragedia, ninguno está preso. EL UNIVERSAL ha acompañado en estos años a Danna Paola y César Fernando, quienes se han convertido en un ejemplo de perseverancia y superación por la forma de ver y vivir la vida. ”LUCHARÉ COMTRA LA CORRUPCIÓN” Danna Paola tenía dos años y tres meses cuando sucedió la tragedia. Su cuerpecito sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en 47% de su humanidad. Le amputaron nueve deditos de sus manos y ha sido operada 35 veces.

El incendio le afectó de muchas formas, no hablaba, no se movía, no caminaba, el humo le dañó los pulmones y el cerebro. Con constancia en la rehabilitación recuperó la vista, el oído y pudo caminar hasta después de dos años del incendio. Ahora está en el último grado de preparatoria, tiene 18 años, los cumplió el pasado 17 de marzo. Su madre, Marisol Montaño, la ha preparado para enfrentar con madurez lo que viene para ella en su vida como adulta. Es una joven llena de fortaleza, con carácter fuerte y con aspiraciones personales. Danna Paola habla con EL UNIVERSAL sobre su situación. Su voz suena dulce, pero con firmeza: "Todo fue por causa de la corrupción, me robaron mi niñez. Básicamente, mis primeros años fue vivir en hospitales, perder años de clases, estar en una ciudad con un idioma que yo no conocía, era todo muy complicado, a veces no entendía lo que estaba pasando. "He tenido que adaptarme a muchas cosas. También a mis papás y mi hermano, muchas veces les tocó dejar todo, trabajo y escuela, porque tenía que ir a operarme", relata. EN EL INFORTUNIO DE SU VIDA ENCONTRÓ SU VOCACIÓN "Seré abogada, lucharé contra la corrupción, soy víctima de la corrupción. El incendio de la Guardería ABC ocurrió por la corrupción", apunta contundente. En sus planes está el estudiar una maestría contra la corrupción en España. Ahora, con la elección de jueces, magistrados y ministros, considera que el proceso podría mejorar y ella podría llegar a uno de esos cargos. "Buscaré prepararme, no para servirme de mi puesto, sino para aplicar mis conocimientos para hacer justicia", asegura. Dice que desde que tiene conciencia, sus padres han luchado por sus derechos.

Tras años de protesta logró ser indemnizada y pensionada de por vida, pero no hay quien pague por las condiciones adversas que vive en su día a día. Sufre al recordar su más reciente operación, en enero pasado: “Tuve que empezar desde cero, fue como si aprendiera a caminar otra vez porque la cirugía fue en las piernas”, narra. También le hicieron una intervención en un brazo y se lo tuvieron que adormecer por ocho días para que permaneciera inmóvil. Tengo que rendir cuentas siempre en la escuela sobre el motivo de mi incapacidad médica cada vez que me ausento, porque siempre es por tiempo indefinido, nunca sé cuándo voy a volver. La última ocasión se me hizo muy larga, era febrero y todavía estaba internada. ”Fue más difícil para mí porque hacía tiempo no tenía una operación así y me daba miedo, sinceramente. Ese miedo que pasamos desde niños a entrar a un quirófano, a estar en una camilla, el que te duerman, a no saber qué va a pasar. Es un miedo constante, es un miedo que siempre va a estar ahí”, explica. Comenta que por ese temor estuvo posponiendo la operación, no se sentía preparada. Sabía que lo tenía que hacer de cualquier manera, así que tomó valor y entró a cirugía. ”Me acuerdo mucho cuando me estaba durmiendo. El doctor me dijo que había una enfermera al lado mío, por si acaso, me estaba agarrando de la mano, y que me iba a poner una máscara, que respirara y cerrara los ojos. Se tiene una sensación muy rara, y ya después de eso, nada más recuerdo las palabras del doctor, que lo hice muy bien”, señala. Danna Paola ha pasado parte de su vida en el Hospital Shriners de Sacramento, California, Estados Unidos, donde los médicos le han ayudado a rehabilitar su cuerpo. Ahora será soporte sicológico y emocional para otros niños que llegan en su condición, por lo que se ha anotado como voluntaria para compartir su experiencia. ES MUY DIFÍCIL QUE SE HAGA JUSTICIA César Fernando intenta dejarlo todo atrás. Las pesadillas y la inseguridad que le causaba sentirse observado por las marcas que le dejó el incendio en casi todo su cuerpo cuando apenas tenía tres años de edad. Las cicatrices van desapareciendo de la misma forma que el gobierno ha ido diluyendo el caso. A sus 19 años de edad, el joven estudiante universitario de la carrera de Gastronomía, con la madurez que la vida misma le ha impuesto, es un escéptico del sistema de justicia en México, no sólo en el caso que lo privó de tener una niñez normal, sino en todo lo que competa a un interés de poder.