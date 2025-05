Dejan a Karime afuera de Televisa en pleno estreno de su programa; ‘No puedo no entrar, ¡me levanté a las 7!’

TE PUEDE INTERESAR: ¿Listo para el caos? James Gunn y John Cena llegan para prender la CCXP México; ¿cuánto cuestan los boletos?

“Ni me digas, me vine caminando desde... ¡lo que nunca! Me bajé corriendo como una loca, no puedo no entrar a ‘Hoy soy el chef’, ¿cómo le hacemos?”, dijo entre risas, aunque evidenciando frustración por la situación. “Me levanté a las 7 de la mañana, ya si al ‘Bombón asesino’ no lo dejaron entrar, menos a mí”.

La también modelo había celebrado su cumpleaños 32 el día anterior, el domingo 25 de mayo, con una fiesta privada a la que acudieron figuras como Mario Bezares, Vanessa Claudio y Karla Díaz. Sin embargo, aseguró que su ausencia no fue por desvelo, sino por causas externas. Según explicó, una manifestación en la Ciudad de México habría afectado su traslado al foro de Televisa, lo que le impidió llegar a tiempo.

Aun sin poder ingresar, Karime aprovechó el momento para pedir el apoyo del público a su equipo Dueñas del fogón, en el que compite con Tania Rincón, y aseguró que dará todo en los próximos retos. La producción no ha emitido comentarios oficiales sobre su ausencia, pero se espera que Karime se incorpore en la siguiente emisión.

Además de Karime y Tania, el reality culinario cuenta con otras parejas de celebridades como Raúl Araiza y Paul Stanley, Vielka Valenzuela y Raquel Bigorra, Andrea Escalona y Lambda García, y Pablo Chagra junto a Roxana Castellanos, entre otros.