Denuncian a Roberto Palazuelos por despojo y fraude

Lizbeth Romano, una empresaria y dueña de un hotel en el estado de Quintana Roo, levantó una denuncia contra el aspirante a una senaduría por el partido Movimiento Ciudadano (MC), empresario y artista Roberto Palazuelos, por despojarla de un terreno en Tulum. La denuncia la realizó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), pues aseguró que en Quintana Roo tiene varios juicios abiertos inconclusos, donde no había logrado obtener justicia. TE PUEDE INTERESAR: Roberto Palazuelos, candidato de MC al Senado; también Colosio Riojas y Alejandra Barrales Por medio de un video que circula en redes sociales, la mujer señala que había sido víctima de Roberto Palazuelos, pues había sido despojada el 26 de marzo del 2021 de su hotel y de su restaurante con violencia, sin haber visto una orden judicial. “Nos sacaron a mí y a mis empleados a golpes, fuimos arrestados, lesionados, un atropello completo, quiero que se haga justicia”, dice la mujer en el video. “De aquí de la Ciudad de México es donde él vino, aun estando notificado de que no podía alterar la situación en el predio, por una medida cautelar emitida por el Tribunal Agrario, él vino aquí, un año después y abrió un juicio sin hacerle saber al juez que él tenía ya esa notificación propiamente hecha, entonces engañó al juez, a mí me engañó en 2012 haciéndome creer que era el dueño, hoy el RAN lo desmiente, los papeles no tienen ninguna validez, sus papeles son falsos, con los que él ostenta los predios en la zona costera de Tulum”, señala. Asegura que no hay nada registrado a nombre de él dentro del ejido José María Pino Suárez, por lo que él engaña a las personas y jueces para obtener predios muy costosos y adueñarse de ellos, “dejando a todos los que nos despoja afueras”. Dice que, con su poder económico, corrompe a los funcionarios, de manera que los procesos no avanzan y él logra seguir impune. Aseguró temer por su integridad física y la de sus hijos, y lo responsabiliza de cualquier cosa que le pueda pasar a ella y sus colaboradores. TE PUEDE INTERESAR: Palazuelos ‘ha confesado crímenes’, Patricia Mercado critica su precandidatura por MC La relación entre Palazuelos y la mujer comenzó en 2012 cuando, “a través de engaños”, el actor manifestó que la empresa que él representaba era propietaria de un terreno que Romano Sánchez rentaba desde 2009 a otra persona. En 2015, la denunciante recibió confirmación a partir de una investigación topográfica de que la parcela del ejido correspondiente no se encontraba a nombre de Palazuelos, e incluso, por el tiempo que llevaba en posesión del terreno, ella misma podría obtener la constancia de posesión de aquella tierra. Sin embargo, en 2018, Palazuelos supuestamente la demandó por la vía civil por la terminación del contrato de comodato que se firmó en 2014: “He tenido conocimiento que la base de la acción de dicho juicio fue supuestamente el contrato de comodato de 2014 en el cual, el denunciado se ostentó como representante legal de la propietaria del predio cuya posesión ocupaba”, se lee en el documento.

El 26 de marzo de 2021, Lizbeth Romano recibió una serie de llamadas y mensajes a su teléfono y al de los empleados de su negocio, ubicado en la carretera Tulum-Boca Paila, Kilómetro 7, en Quintana Roo. “Al llegar al lugar de los hechos me percaté que había elementos de la policía municipal de Tulum tratando de ejecutar la orden de desalojo, razón por la que me acerqué y me doy cuenta de que la policía se encuentra golpeando a las personas del hotel”, se lee en la denuncia. Por esos hechos, en la actualidad hay varios juicios abiertos e inconclusos en Quintana Roo; sin embargo, ante el poco avance en el caso, Romano decidió comenzar un proceso legal en la CDMX. Por años, los ejidatarios han denunciado diversos esquemas de despojo que habrían favorecido a compañías como Grupo Garza Ponce, así como al empresario Enrique Humberto Fuhrken Chellet . En 2015 la periodista Lydia Cacho comentó que El Diamante Negro, como se conoce a Palazuelos, “es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum, el PRD México tiene la evidencia”, y compartió un enlace a una investigación que realizó y fue publicada en Aristegui Noticias, titulada “Tulum, tierra de ambiciones”. PALAZUELOS RESPONDE Tras la publicación inicial de esta denuncia en medios de comunicación, Palazuelos dijo al portal JF Informa: “La señora miente, no fue despojo, fue desalojo, después de tres instancias de juez, apelación con magistrados y finalmente un juez federal, fue un juicio de cuatro años”.

El ahora emecista, dijo que durante el “desalojo” ocurrido el 26 de marzo de 2021, Lizbeth aseguraba tener un amparo, pero que nunca lo mostró a la actuaria presente. La denuncia contradice esta versión y afirma: “El actuario no me hizo caso, me dijo ‘ya se ejecutó’”. El actor tildó de “politiquería” la acusación y en sus redes sociales escribió el siguiente mensaje: “A unos días de mi registro van a tratar lo que sea por no competir conmigo... Pero no van a poder lo que quieren es bajarme, pero solo me suben”.

En otra publicación agregó: “Voy a ser candidato y les voy a ganar la elección, la verdad siempre sale a la luz”. Con información de medios

