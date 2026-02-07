Desapariciones, diversidad sexual y Juegos Olímpicos

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 7 febrero 2026
    Desapariciones, diversidad sexual y Juegos Olímpicos

HBO estrenó una serie de manufactura canadiense que, como su nombre en inglés lo indica ‘Rivalidad Acalorada’ resultó una de las más ‘calientes’ de fines del año pasado en los Estados Unidos tanto para el público heterosexual como homosexual

Con el inicio del mes de febrero el streaming estrenó el domingo 1 una nueva serie por MGM Plus que bajo el título de “Desaparecido” (“Vanishing”) tiene como protagonistas a Kaley Cuoco y Sam Claflin.

Esta miniserie del género del thriller que estará estrenando la mencionada plataforma cada domingo sus siguientes capítulos tiene a la protagonista de series como “The Flight Attendant” (2020-2022) y “Based on a True Story” (2023-2024) como Alice Munroe, una arqueóloga norteamericana quien en medio de una travesía romántica junto a su novio Tom Parker (Claflin) en un tren dentro de la provincia de Francia se enfrentan a la inexplicable desaparición de su pareja, hecho que la enfrenta a una red de intriga y verdades ocultas de la persona con la que estaba a punto de comprometerse para toda la vida.

El lunes 2 Televisa estrenó la más reciente telenovela de la productora Silvia Cano (“Eternamente amándonos”; “Regalo de amor), “Hermanas: Un amor compartido”, la primera en el horario estelar que, como aquellas está basada en una historia original turca pero con todo y los regresos de Adriana Louvier y Osvaldo Benavides a los melodramas nos quedó a deber, no así el estreno el mismo día en HBO de “Doña Beja”, una producción brasileña que además de seguir la tradición de clásicos de aquel país de “La Esclava Isaura” (1976) con historias de época que no le piden nada a la serie “Bridgerton”, de Netflix, incluyendo la diversidad sexual y racial y a la religión.

Y justo el mismo día del inicio de las Olimpiadas de Invierno de Milán-Cortina 2026, hablando de diversidad sexual, también HBO estrenó una serie de manufactura canadiense que, como su nombre en inglés lo indica (“Rivalidad Acalorada”) resultó una de las más “calientes” de fines del año pasado en los Estados Unidos tanto para el público heterosexual como homosexual puesto que nos cuenta la historia de dos mariscales de equipos de hockey rivales: uno canadiense y otro ruso, quienes a partir de que coinciden en un rink de hielo desde el año 2008, y en medio de torneos y Juegos Olímpicos, se enamoran con todo y las implicaciones que esto traerá a sus vidas.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Opinión
Series de TV

Localizaciones


Saltillo

Abundio Novello

Abundio Novello

Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

Columna: Sopeoperas

Selección de los editores
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Entre 2023 y 2024, el porcentaje de reprobación en secundarias de Coahuila mostró una tendencia al alza, aunque sin alcanzar los niveles registrados durante la pandemia.

Repunte en reprobación en secundarias de Coahuila enciende alertas educativas

Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Pese a reportar una reducción, las muertes por accidentes viales siguen reportándose dos de cada tres días en promedio.

Coahuila: bajan homicidios por arma de fuego a mayor ritmo que muertes por accidentes de tránsito
Se les compartieron avances sobre la localización de varios cuerpos, pero sin proporcionar el número ni las identidades.

Colectivo exige claridad en Concordia: FGR promete dar número e identidades de cuerpos en una semana
América presionó alto desde el inicio y generó las primeras opciones de peligro en el Ciudad de los Deportes.

Con gol de Zendejas, América suma victoria clave ante Monterrey
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?