Desapariciones, diversidad sexual y Juegos Olímpicos

Con el inicio del mes de febrero el streaming estrenó el domingo 1 una nueva serie por MGM Plus que bajo el título de “Desaparecido” (“Vanishing”) tiene como protagonistas a Kaley Cuoco y Sam Claflin.

Esta miniserie del género del thriller que estará estrenando la mencionada plataforma cada domingo sus siguientes capítulos tiene a la protagonista de series como “The Flight Attendant” (2020-2022) y “Based on a True Story” (2023-2024) como Alice Munroe, una arqueóloga norteamericana quien en medio de una travesía romántica junto a su novio Tom Parker (Claflin) en un tren dentro de la provincia de Francia se enfrentan a la inexplicable desaparición de su pareja, hecho que la enfrenta a una red de intriga y verdades ocultas de la persona con la que estaba a punto de comprometerse para toda la vida.

El lunes 2 Televisa estrenó la más reciente telenovela de la productora Silvia Cano (“Eternamente amándonos”; “Regalo de amor), “Hermanas: Un amor compartido”, la primera en el horario estelar que, como aquellas está basada en una historia original turca pero con todo y los regresos de Adriana Louvier y Osvaldo Benavides a los melodramas nos quedó a deber, no así el estreno el mismo día en HBO de “Doña Beja”, una producción brasileña que además de seguir la tradición de clásicos de aquel país de “La Esclava Isaura” (1976) con historias de época que no le piden nada a la serie “Bridgerton”, de Netflix, incluyendo la diversidad sexual y racial y a la religión.

Y justo el mismo día del inicio de las Olimpiadas de Invierno de Milán-Cortina 2026, hablando de diversidad sexual, también HBO estrenó una serie de manufactura canadiense que, como su nombre en inglés lo indica (“Rivalidad Acalorada”) resultó una de las más “calientes” de fines del año pasado en los Estados Unidos tanto para el público heterosexual como homosexual puesto que nos cuenta la historia de dos mariscales de equipos de hockey rivales: uno canadiense y otro ruso, quienes a partir de que coinciden en un rink de hielo desde el año 2008, y en medio de torneos y Juegos Olímpicos, se enamoran con todo y las implicaciones que esto traerá a sus vidas.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com