¡Desaprueba burlas y ataques de Adrián Marcelo! Renuncia Arath de la Torre a la Casa de los Famosos ya pidió su salida formal a la producción (Video)

En medio de la primera gran polémica y tormenta entre los participantes en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ Arath De la Torre confirmó en vivo durante la transmisión 24/7 que pidió a la producción salir formalmente del juego y abandonar la competencia. De acuerdo a lo que se puede ver en el clip que ya circula en redes sociales, Arath saca una postura ante los dichos del youtuber Adrián Marcelo al burlarse de la salud mental y medicación. “Yo no puedo seguir jugando así, o sea yo prefiero salirme de aquí porque yo no tengo nada que hacer aquí en estos ambientes. Yo ya pedí mi renuncia formal de salirme del juego porque no quiero exponerme no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad”, expresó Arath a sus compañeros durante una reunión en la sala de la casa.

#ÚltimaHora 🚨| ¡Arath se va de #LCDFMX!



Arath de la Torre solicitó su renuncia de 'La Casa de los Famosos' por los altercados que pasaron en la madrugada.pic.twitter.com/mrBu995frm — 𝘾𝙃𝙍𝙄𝙎𝙏𝙄𝘼𝙉 🛞🔥 (@Svntiestebvn) August 6, 2024

¿POR QUÉ RENUNCIÓ ARATH DE LA TORRE DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’? Luego del pleito por la noche en donde Adrián Marcelo se burló de la salud mental de varios jugadores y terminó en amenazas de golpes o algo más, el conductor de HOY fue uno de los que mostró su tajante rechazo a este tipo de acciones en televisión internacional. “No quiero equivocarme en ese sentido, yo ya pedí formalmente mi renuncia porque tengo el derecho de hacerlo. Ayer me sentí lastimado al final de cuentas Adrián creo que lo que me dijiste me lo debió decir otra persona, mucha gente que tiene mi enfermedad me está viendo (depresión y ansiedad) el hecho de que yo esté medicado no tiene nada que ver también me enojo”, dijo el protagonista de ‘La Parodia’. Ante las caras atónitas de sus compañeros como Briggitte Bozzo, Karime y hasta Gala Montes, Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Sabine Moussier seguían justificando las palabras del conductor regio.

Y sobre todo poco hombre Adrian Marcelo. Mar aceptando su errores y Tierra tergiversando #LCDFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/VYKqKizwiz — Girl next door (@Lizbeth21995524) August 6, 2024

¿QUÉ PASARÁ CON ARATH DE LA TORRE? De La Torre insistió que ha sido una figura pública que trabaja por hacer consciencia de la importancia de la salud mental y emocional. “He sido portavoz de la enfermedad, me han entrevistado grandes expertos, he sido portavoz” dijo Arath antes de ser llamado al confesionario, en donde según usuarios de redes sociales no había salido para negociar si la salida del reality la hará hoy durante la transmisión en vivo del show en Canal5.

De igual forma sorprende el apoyo que recibe Adrián Marcelo en redes sociales, mientras que en la contraparte decenas de celebridades mexicanas piden un castigo o una sanción en contra del regio por su forma de atacar a dos mujeres: Gala y Briggitte.

Leer Texto