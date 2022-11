Detienen a Christian Estrada, ex de Ferka, por sustracción de menor y violencia

Luego de que este sábado Ferka denunciara en el Ministerio Público que Christian Estrada, ex pareja y padre de su hijo Leonel, le había quitado al menor con agresiones y engaños, aseguran que el modelo ya fue detenido pero todavía no se conoce cuál es el veredicto de las autoridades y los representantes legales de Estrada no han hecho ningún anuncio oficial.

Desde hace un par de meses se dio a conocer que Ferka y Cristian Estrada tenían problemas en su relación, debido a un rumor que aseguraba que la actriz de 36 años se sentía atraída por las mujeres, preferencia que su pareja desconocía y con la cual no estuvo de acuerdo al momento de enterarse, lo que orilló a que la dinámica entre los dos se enfriara, hasta el punto que Estrada abandonó la casa que compartían.

Y aunque, en principio, las diferencias entre la actriz y el ex futbolista parecían tener remedio, debido a que en diferentes entrevistas Christian aseguró que sólo estaban dándose un tiempo, con el transcurso de los días, los problemas entre ambos se agudizaron y se hicieron públicos, sobre todo cuando Ferka habló con el programa “Hoy” acerca de la violencia psicológica que había vivido a lado de Estrada. En ese momento, expresó que aunque se había percatado de “los focos rojos” fue paciente, pues deseaba crear una familia junto al ex futbolista.

Tras las declaraciones públicas de ambos, el pasado sábado 26 de noviembre, Ferka fue captada fuera del Ministerio Pública de la colonia Guerrero, al que acudió para levantar una denuncia en contra del padre de su hijo, después de que se citaran en una plaza comercial en la que la actriz iba acompañada de su hijo de un año, Leonel; Christian iba con un hombre, quien –de acuerdo con las declaraciones de Ferka- su ex pareja había asegurado que se trataba de su abogado, sin embargo, la presencia del individuo fue con motivo de ayudar a Estrada a llevarse al menor sin el consentimiento de su madre.