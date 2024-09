¡Dolores Umbridge está de vuelta! Imelda Staunton retomará su papel de villana en nuevo parque de ‘Harry Potter’

Más de 14 años tuvieron que transcurrir para que el mundo viera el regreso de una de las villanas más recordadas de la saga de películas de ‘Harry Potter’, pues la cruel directora Dolores Umbridge se sumará a las atracciones del Universal Epic Universe, parque de atracciones que abrirá en 2025, en Orlando Florida.

La atracción ‘The Wizarding World of Harry Potter’ será la que contenga la sección ‘Harry Potter and the Battle at the Ministry’, un paseo que llevará a los espectadores por un pasillo y mostrará algunas escenas del ‘Juicio de Umbridge’, que marcó profundamente a los fanáticos de las películas.

Ante este suceso, la actriz comentó su emoción por la participación dentro de la atracción, que ya se coloca como una de las más codiciadas por la participación de la “directora”, aunque no dio muchos detalles de su misma intervención.