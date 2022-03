‘Drive My Car’, cómo el relato corto de Haruki Murakami ganó un Oscar a Mejor Película Internacional

En el papel, la historia homónima cuenta con apenas 40 páginas. Sin embargo, la película de Hamaguchi tiene una duración de casi tres horas, de hecho, el libro es la segunda colección de cuentos publicada por Murakami. Y no es la primera vez que un texto del best seller japonés inspira una adaptación cinematográfica. Los relatos de Murakami han basado la historia de nada menos que nueve películas: Tony Takitani (2004), Attack on a bakery (1982), A girl, she is 100% (1983), Dancing with Midgets (2003), All God’s children can dance (2007), The second bakery attack (2010) y Burning (2018), inspiradas en cuentos; y Hear the song of the wind (1980) y Tokio Blues (2010) en las dos novelas homónimas del escritor.