Ed Sheeran ganó este jueves la demanda por infracción de derechos de autor que involucra su canción ganadora del Grammy ‘Thinking Out Loud’ y el clásico de Marvin Gaye ‘Let’s Get It On’.

De acuerdo a la información de la ABC News un jurado de Manhattan determinó que el músico no cometió una infracción intencional de los derechos de autor luego de un juicio en el que Sheeran tocó la guitarra y cantó en la corte.

El jurado llegó a su decisión después de aproximadamente tres horas de deliberaciones. Sheeran, sentado en la mesa de la defensa con traje y corbata entre sus abogados, abrazó a sus abogados cuando se leyó el veredicto.