Eiza González: de las telenovelas románticas a las películas de acción en Hollywood

No sólo es protagonista del filme que se estrenó el pasado jueves en las salas de cine, también de todas las alfombras rojas que ha pisado en los distintos eventos de promoción de la producción dirigida por Michael Bay . Prueba de ello fue su paso por la premiere en Miami que se realizó el pasado jueves, donde su glamour y silueta –su bien trabajado abdomen fue tema de redes sociales- destacaron gracias a un vestido Prada con transparencias y cubierto de espejos.

En la cinta, Gyllenhaal da vida Danny Sharp, un asaltante de bancos de larga carrera que, en medio de su intento por escapar tras cometer un atraque, se ve forzado a apoderarse de una ambulancia que transporta a un policía herido. Ahí es donde aparece González, quien da vida a Cam Thompson, la paramédica a bordo del mismo vehículo, quien da muestra de su fiereza y valentía.

En una entrevista para Los Angeles Times, la joven señala que cuando leyó el guion su agente no le dijo quién era el director de la película. “Comencé a pensar en nombres, y cuando me dijo Michael Bay, respondí: ‘¿Qué? ¿Estás segura?’. Porque inicialmente este (guion) no es tan explosivo como termina siendo la película. Se trata más de una dinámica entre personajes, está mucho más enfocado en las emociones”.